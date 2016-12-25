الرئيس بوتين يكلف الحكومة التحقيق في تحطم الطائرة العسكرية.

موسكو 25 ديسمبر 2016 (وال) - أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة بالتحقيق في تحطم الطائرة العسكرية وعلى متنها 91 شخصا بحسب ما افادت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الاحد. وجاء في بيان للكرملين ان "الرئيس فلاديمير بوتين أمر رئيس وزرائه ديمتري مدفيديف بتشكيل وترأس لجنة حكومية للتحيق في تحطم طائرة توبوليف-154 في سوتشي" مضيفا أن بوتين قدم تعازيه الحارة لعائلات واصدقاء الضحايا. وأقلعت الطائرة في رحلة روتينية الى قاعدة حميميم الجوية القريبة من اللاذقية في شمال غرب سوريا حسب ما نقلته وكالات الانباء الروسية عن وزارة الدفاع. من جهته أكد مصدر أمني روسي أن الطائرة تو-154 التابعة لوزارة الدفاع الروسية سقطت في البحر الأسود بعد 7 دقائق من إقلاعها على بعد 5 كيلومترات من الشاطئ بالقرب من أنابا. ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن المصدر القول: " تؤكد المعلومات أن الطائرة تو-154 سقطت في البحر, بعد سبع دقائق من إقلاعها وعلى بعد 5 كيلومترات من شاطئ البحر الأسود, وبعمق يتراوح بين 50 و 100 متر بالقرب من أنابا". وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أنه تم العثور على أجزاء جسم الطائرة في البحر الأسود بالقرب من الساحل. ...( وال ) ...