رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق\" فايز السراج\" يصل الجزائر.
الأحد ، 25- 12- 2016 - 12:24:00
\n الجزائر, 25 ديسمبر 2016 (وال) - وصل رئيس المجلس الرئاسي \nلحكومة الوفاق الوطني \" فايز السراج\" اليوم الاحد إلى العاصمة \nالجزائرية في زيارة عمل .\n وذكرت وكالة الانباء الجزائرية أن الوزير الاول \"عبد المالك \nسلال\" ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية \nعبد \"القادر مساهل\" كانا في استقبال السراج لدي وصوله إلى مطار\" هواري \nبومدين الدولي\" .\n وأفادت الوكالة بأن السراج سيبحث خلال هذه الزيارة مع المسؤولين\nالجزائريين تطورات الوضع والجهود المبذولة في اطار التسوية السياسية \nللأزمة الليبية.\n وأشارت الوكالة الجزائرية إلى أن هذه الزيارة تدخل في اطار التشاور \nبين البلدين ، مؤكدة دعم الجزائرالثابت والقائم على الحوار الشامل \nوالمصالحة الوطنية في ظل احترام السيادة الوطنية لليبيا.\n ...( وال ) ...