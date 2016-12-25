رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق\" فايز السراج\" يصل الجزائر.



الجزائر, 25 ديسمبر 2016 (وال) - وصل رئيس المجلس الرئاسي

لحكومة الوفاق الوطني \" فايز السراج\" اليوم الاحد إلى العاصمة

الجزائرية في زيارة عمل .

وذكرت وكالة الانباء الجزائرية أن الوزير الاول \"عبد المالك

سلال\" ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية

عبد \"القادر مساهل\" كانا في استقبال السراج لدي وصوله إلى مطار\" هواري

بومدين الدولي\" .

وأفادت الوكالة بأن السراج سيبحث خلال هذه الزيارة مع المسؤولين

الجزائريين تطورات الوضع والجهود المبذولة في اطار التسوية السياسية

للأزمة الليبية.

وأشارت الوكالة الجزائرية إلى أن هذه الزيارة تدخل في اطار التشاور

بين البلدين ، مؤكدة دعم الجزائرالثابت والقائم على الحوار الشامل

والمصالحة الوطنية في ظل احترام السيادة الوطنية لليبيا.

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