السلطات المغربية تعتقل 548 شخصا يشتبه في صلتهم بأنشطة ارهابية بالمغرب .

الرباط ، 25 ديسمبر 2016 ( وال) - اعتقلت السلطات المغربية 548 شخصا يشتبه في صلتهم بأنشطة ارهابية في السنتين الأخيرتين بعد تفكيك 40 خلية جهادية. وقال "عبد الحق الخيام" المسؤول في مكتب " بيسيج " لمكافحة الارهاب بالمغرب في تصريح لوكالة الانباء المغربية إن 36 من هذه الخلايا كان مرتبطا بتنظيم الدولة الإسلامية داعش. كما أشار إلى أن 19 منها تم تفكيكها خلال عام 2016 الجاري ، فيما تم القبض على 275 ارهابيا محتملا. وأكد المسؤول المغربي أن مكتب (بسيج)، الذي أنشئ أوائل عام 2015 الماضي، اعتقل 71 فردا بعد عودتهم إلى المغرب قادمين من صفوف داعش، 47 منهم في العام الحالي. وأوضح أن 39 من هؤلاء الأشخاص الـ47 عادوا من منطقة الصراع في سوريا والعراق، و8 كانوا في صفوف داعش بالأراضي الليبية. وقال الخيام انه منذ عام 2002 ، فككت قوات الأمن المغربية 167 خلية إرهابية واعتقلت ألفين و963 إرهابيا محتملا، منهم 277 لهم سوابق جنائية. ...( وال ) ...