نادي فروسية جالو يطالب وزارة الشباب والرياضة بالدعم والامكانيات .الأحد ، 25-12-2016 - 12:02:00

جالو 25 ديسمبر 2016 ( وال ) - طالب فرسان مدينة جالو ، وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية بتوفير الدعم والتجهيزات كالاعلاف ومضمار للميز والعلاج البيطري للخيول التي يتم تربيتها بالمدينة والبالغ عددها ( 100 ) جواد وفرس يتم تربيتها بالمجهود الذاتي في اسطبلات خاصة بالمزارع . وأكد بعض المهتمين برياضة الفروسية في جالو أنهم يشاركون في المحافل الوطنية والاجتماعية ويسعون لتدريب جيل من الشباب للحفاظ على رياضة الفروسية بالرغم مما تواجهه من صعوبات وظروف مادية واعتماد نادي بكل المواصفات والمقاييس المطلوبة . ...(وال الواحات)...

الأكثر قراءة في وال

موجزلأهم العربية والعالمية حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت ليبيا ليوم الخميس 24 نوفمبر2016 = الرياض-المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة "نجران" يعلن بان مواطن سعودي أصيب جراء سقوط قذائف أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على
خام برنت يصعد بأكثر من 1 في المائة بفعل اتفاق \"أوبك\".
عدد من الكتائب والاجهزة الامنية بطرابلس : حربنا ضد الارهاب وليست موجهة لأية مدينة أو توجه سياسي أو حكومي .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا