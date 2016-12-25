نادي فروسية جالو يطالب وزارة الشباب والرياضة بالدعم والامكانيات .

جالو 25 ديسمبر 2016 ( وال ) - طالب فرسان مدينة جالو ، وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية بتوفير الدعم والتجهيزات كالاعلاف ومضمار للميز والعلاج البيطري للخيول التي يتم تربيتها بالمدينة والبالغ عددها ( 100 ) جواد وفرس يتم تربيتها بالمجهود الذاتي في اسطبلات خاصة بالمزارع . وأكد بعض المهتمين برياضة الفروسية في جالو أنهم يشاركون في المحافل الوطنية والاجتماعية ويسعون لتدريب جيل من الشباب للحفاظ على رياضة الفروسية بالرغم مما تواجهه من صعوبات وظروف مادية واعتماد نادي بكل المواصفات والمقاييس المطلوبة . ...(وال الواحات)...