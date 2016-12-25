اختتام الدورات التدريبية بصندوق الضمان الاجتماعي فرع الواحات .

جالو 25 ديسمبر 2016 ( وال ) - اختتم صندوق الضمان الاجتماعي فرع الواحات دوراته التدريبية لهذا العام والتي بلغت 24 دورة ضمانية وغير ضمانية . وصرح " ابراهيم القبوزي " رئيس وحدة التدريب والتطوير بالفرع لمراسل وكالة الانباء الليبية أن الدورات استهدفت 120 موظفا وموظفه بمقر الفرع ووحدات اوجلة واجخرة ومرادة وتازربو في مجال التخصص الضماني وكذلك اللغة الانجليزية والكمبيوتر والتنمية البشرية وباشراف المركز الليبي للاستشارات والتنمية البشرية . وأكد " القبوزي " أن الموسم التدريبي يهدف للارتقاء بمستوى الموظف وزيادة كفاءته لاعطاء مردود يساهم في الانتاج . ...(وال الواحات)...