قوات الاحتلال تعتقل " 5 " فلسطينيين بالضفة الغربية.

رام الله 25 ديسمبر 2016 ( وال) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاحد والليلة الماضية " 5 "فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. وأفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت فجرا " 4 "فلسطينيين بينهم فتيان من بلدة "بيت فجار" جنوب بيت لحم بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها. كما اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية شابا من بلدة "جبع" جنوب جنين على حاجز عسكري بالقرب من نابلس. وفي سياق متصل داهمت قوات الإحتلال الإسرائيلي اليوم بلدة "بيت أمر" شمال الخليل وفتشت منزلين بصورة همجية. وقال الناشط الإعلامي محمد عوض إن قوات الاحتلال داهمت عدة مناطق في البلدة منها منطقتي الاتصالات و خلة العين وداهمت منزلين وأجرت عمليات تفتيش واسعة داخلهما دون أن يبلغ عن اعتقالات. ...( وال ) ...