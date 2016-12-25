الإحتلال الإسرائيلي يعتزم بناء 5600 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة القدس المحتلة 25 ديسمبر 2016 ( وال ) - كشفت تقارير إعلامية اليوم الأحد عن مشروع جديد لسلطات الإحتلال الإسرائيلي يقضي ببناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات الاسرائ

وأفادت التقارير الاعلامية بأن ما يسمى باللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس ستصادق يوم الأربعاء المقبل على بناء 2600 وحدة سكنية في مستوطنة /غيلو/ إضافة إلى المصادقة على بناء 2600 وحدة سكنية أخرى في مستوطنة /جفعات همتوس/ قرب بيت صفافا بجنوب القدس و400 وحدة سكنية في مستوطنة /رمات شلومو/ شمال القدس وأن العدد الإجمالي للوحدات السكنية بمستوطنات القدس التي يتوقع المصادقة عليها قريبا يصل إلى 5600 وحدة سكنية. وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بأغلبية ساحقة يوم الجمعة الماضية قرارا يدين الاستيطان الإسرائيلي ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد أن وافق عليه 14 عضوا من أصل 15 عضوا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت على القرار.