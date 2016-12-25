الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 25 ديسمبر 2016 (وال) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الاحد ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . ملخص عام :- مازالت السحب تتكاثر من حين لاخر علي اغلب مناطق ليبيا وخاصة مناطق الشمال مع احتمال سقوط امطار متفرقة. - رأس اجدير حتى بن جواد - سهل الجفارة - جبل نفوسه :- السماء مغطاة جزئياً إلى كليا بالسحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية والدواخل واحتمال ظهور شبوة مائية اثناء الليل وفي الصباح الباكر علي بعض مناطق الجبل الغربي ، والرياح غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد علي المنطقة الممتدة من الخمس حتي سرت ، وتمتد إلى الدواخل تصل سرعتها إلى (50) كلم/ساعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (15- 19) درجة مئوية ولاتتجاوز (13) درجة مئوية علي مناطق جبل نفوسة . - بن جواد حتى امساعد - سهل بنغازي- جالو - مراده :- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحياناً مع احتمال سقوط امطار متفرقة يوم الغد علي مناطق الخليج ومناطق الجبل الاخضر واقصي الساحل الشرقي ، والرياح شمالية غربية خفيفية إلى معتدلة السرعة قد تنشط احيانا علي بعض مناطق الساحلية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (15 – 19) درجـة مئوية ولا تتجاوز (13) درجة مئوية علي المرتفعات الجبلية. الجفرة - سبها - غات - غدامس -الحمادة :- السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال ظهور ضباب خفيف اخر الليل ، وفي الصباح الباكر على منطقة الحمادة وبعض مناطق الجفرة ، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاة متعدلة إلى خفيفة السرعة ، ودرجات الحـرارة القصوى تتراوح مابين (12- 16) درجة مئوية . - الكفرة - تازربو - السرير :- السماء قليلة السحب ، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (13 - 17) درجة مئوية . ( وال )