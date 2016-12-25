أوباما يهنئ الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الـ 65 للإستقلال ليبيا .

واشنطن 25 د يسمبر 2016 ( وال) - هنأ الرئيس الأمريكي " باراك أوباما "الشعب الليبي بالذكرى الخامسة والستون للاستقلال، بلاده. وقال الرئيس في رسالة تهنئيته للشعب الليبي بهذه المناسبة نيابة عن الشعب الامريكي " أود أن أتوجه لكم بأصدق التهاني بمناسبة احتفالكم بالذكرى الخامسة والستون لاستقلال بلادكم في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر، مؤكدا وقوف الشعب الامريكي اليوم إلى جانب الشعب الليبي في سعيه لتجاوز إرث اثنين وأربعين عاما من حكم النظام السابق . وأضاف اوباما " قائلا إنّ توقيع الاتفاق السياسي الليبي منذ عام مضى ليُعتبر خطوة هامة نحو بناء مستقبل أفضل للشعب الليبي". وجدد الرئيس الامريكي دعم بلاده لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " وجميع الليبيين الذين يسعون للمصالحة الوطنية ، مؤكدا بان الوحدة الوطنية أمر ضروري لاستعادة الاستقرار ومعالجة احتياجات الشعب الليبي الاقتصادية والإنسانية وما يعترضه من التحديات الأمنية في مختلف أنحاء البلاد. واختتم كلمته بالقول " نحن نقف معكم وندعم بالكامل جهودكم الشجاعة لبناء دولة ليبية تنعم بالاستقرار والازدهار والسلام". ... ( وال ) ...