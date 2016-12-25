المعارضة الفنزويلية تؤكد انها لن نستأنف المحادثات مع الحكومة الشهر المقبل .الأحد ، 25-12-2016 - 10:05:00

كاراكاس 25 ديسمبر 2016 ( وال ) -أكدت المعارضة الفنزويلية أنها لن تستأنف المحادثات مع الحكومة الشهر المقبل . ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" اليوم الأحد عن الأمين العام لتحالف المعارضة قوله إن "الحكومة لم تف بعدد من المطالب جاء ذلك خلال رده على رسالة الفاتيكان التي يحاول التوسط في المحادثات. وتجري كل من الحكومة والمعارضة في فنزويلا محادثات ترمي إلى حل الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد.

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