إعدام نحو 22 مليون طائر في كوريا الجنوبية بسبب أنفلونزا الطيور.

سيول، 25 ديسمبر 2016 (وال) - أعلنت السلطات الكورية الجنوبية اليوم الأحد عن إعدام 22.5 مليون طائر منذ بداية فصل الشتاء للحيلولة دون انتشار الفيروس المسبب لمرض أنفلونزا الطيور، مضيفة انها ستعدم ثلاثة ملايين أخرى خلال الأيام القادمة. وبهذه الإجراءات تحاول حكومة سيول احتواء انتشار الفيروس الذي اكتشف في 16 نوفمبر الماضي بين مجموعة من الطيور المهاجرة في هاينام جنوب، وامتد لمناطق أخرى من البلاد، في موجة انتشار اعتبرت الأسوء في البلد الآسيوي منذ عام 2014. يشار إلى أنه في عام 2014 ، تعرضت كوريا الجنوبية لأكبر موجة انتشار لمرض أنفلونزا الطيور خلال السنوات الأخيرة، ما دفع الحكومة لإعدام أكثر من 14 مليون طائر، الأمر الذي تسبب في خسائر كبيرة في قطاع الدواجن. ...( وال ) ...