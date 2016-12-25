ارتفاع عدد النازحين إلى 130 ألفا منذ بدء معركة الموصل.الأحد ، 25-12-2016 - 08:49:00

بغداد 25 ديسمبر 2016 ( وال ) - اكد رئيس لجنة المهجرين والمرحلين في مجلس النواب العراقي رعد الدهلكي امس السبت أن عدد النازحين ارتفع إلى أكثر من 130 ألفا منذ بدء الحملة العسكرية لاستعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي قبل أكثر من شهرين. وقال الدهلكي في تصريح صحفي إن "ما لدينا من احصاءات تشير الى أن عدد المهجرين من الموصل وصل إلى أكثر من 130 ألف نازح". وأضاف أن "بعض النازحين بدأوا يعودون لمناطقهم المحررة إلا أنهم يعانون من أوضاع مأساوية بسبب تردي الخدمات فضلا عن حاجتهم للمساعدات الإنسانية". وبدأت الحكومة العراقية والقوات المتحالفة معها في 17 أكتوبر الماضي بدعم من التحالف الدولي عمليات عسكرية لاستعادة السيطرة على الموصل التي استولى عليها "داعش" في يونيو 2014. ...( وال ) ...

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