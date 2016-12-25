اكتشاف حالة ثالثة من فيروس إنفلونزا الطيور في مزرعة بألمانيا.

برلين 25 ديسمبر 2016 ( وال) - قررت السلطات البيطرية بولاية سكسونياألمانية قتل 10 آلاف من الديوك الرومية في مزرعة للطيور بعد اكتشاف الحالة الثالثة من الإصابة بإنفلونزا الطيور فيها. وقالت وزارة الزراعة الألمانية بالولاية في بيان لها امس إنها اكتشفت بالمزرعة الواقعة في منطقة /أولدنبورج/ بمدينة /دوتلينجن/ وجود فيروس " إتش 5 إن.8" وقررت السلطات إعدام جميع الديوك الرومية الموجودة في المزرعة. وأوضحت السلطات البيطرية أن فصيلة الفيروس الموجودة في المزرعة تعتبر غير ضارة للإنسان. ...( وال ) ...