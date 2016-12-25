المبعوث الأممي لدى ليبيا : ندعم وحدة ليبيا وسيادتها .

نيويورك 25 ديسمبر 2016 ( وال ) - حث المبعوث الاممي لدى ليبيا " مارتن كوبلر " على جعل العام المقبل 2017 "عام العمل والتقدم في ليبيا " مجددا دعم المنظمة الدولية لوحدة ليبيا وسيادتها. جاء ذلك في تغريدة لكوبلر أمس السبت, على موقع تويتر, بمناسبة الذكرى ال 67 لاستقلال ليبيا. وأضاف أن " الأمم المتحدة تدعم وحدة ليبيا وسيادتها منذ عام 1949 ". واحتفلت ليبيا أمس السبت, الموافق 24 ديسمبر , بالذكرى 65 لاستقلالها , الذي جاء تتويجا لنضال الليبيين عقودا طويلة منذ أن وضع المستعمر الإيطالي أقدامه على الأرض الليبية العام 1911 حتى الإعلان عن استقلال ليبيا في مثل هذا اليوم من العام 1951. وكان الملك إدريس السنوسي أعلن استقلال ليبيا العام 1951, وقال: " نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة لجهادها, وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949, قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة ". ...(وال)...