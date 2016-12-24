افتتاح المعارض التى تقام على هامش الملتقى الوطني للابداع .السبت ، 24-12-2016 - 21:14:00

افتتاح المعارض التى تقام على هامش الملتقى الوطني للابداع .طرابلس 24 ديسمبر 2016 ( وال ) - قام رئيس المجلس الرئاسي \"فائز السراج\"، والنائب بالمجلس \"أحمد معيتيق\" صحبة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى ليبيا ، بافتتاح المعارض التي تقام على هامش فعاليات الملتقى الوطني الثاني للإبداع والذي ينظم تحت شعار \" الثقافة تجمعنا \" تزامنا مع الاحتفال بالذكرى 65 لاستقلال ليبيا. \nوشملت معارض للكتاب، والتصوير الفوتوغرافي، بالإضافة إلى معرض المقتنيات والصناعات التقليدية ، والمنسوجات.\n\n\n...( وال )...

الأكثر قراءة في وال

موجزلأهم العربية والعالمية حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت ليبيا ليوم الخميس 24 نوفمبر2016 = الرياض-المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة "نجران" يعلن بان مواطن سعودي أصيب جراء سقوط قذائف أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على
القمة الافريقية العربية الرابعة تؤكد دعمها للمجلس الرئاسي وتطالب مجلس النواب بالايفاء بالتزاماته .
\" السراج \" يشارك في أعمال القمة الأفريقية العربية الرابعة بغينياالاستوائية .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا