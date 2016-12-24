افتتاح المعارض التى تقام على هامش الملتقى الوطني للابداع .

طرابلس 24 ديسمبر 2016 ( وال ) - قام رئيس المجلس الرئاسي \"فائز السراج\"، والنائب بالمجلس \"أحمد معيتيق\" صحبة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى ليبيا ، بافتتاح المعارض التي تقام على هامش فعاليات الملتقى الوطني الثاني للإبداع والذي ينظم تحت شعار \" الثقافة تجمعنا \" تزامنا مع الاحتفال بالذكرى 65 لاستقلال ليبيا.

وشملت معارض للكتاب، والتصوير الفوتوغرافي، بالإضافة إلى معرض المقتنيات والصناعات التقليدية ، والمنسوجات.





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