المجلس الاعلى للدولة : لا خيار أمام الليبيين سوى الحوار والتوافق والتعايش السلمي سبيلًا لبناء الدولة المُوحدة المُستقرة .

طرابلس 24 ديسمبر 2016 ( وال )- هنأ المجلس الأعلى للدولة الليبيين والليبيات في أنحاء ليبيا كافة بالذكرى ( 65 ) لاستقلال ليبيا .

وأكد المجلس في هذه المناسبة أنه لا خيار أمام الليبيين سوى الحوار والتوافق والتعايش السلمي سبيلًا لبناء الدولة المُوحدة المُستقرة التي أرادها الشعب الليبي منذ خروجه في ثورة السابع عشر من فبراير، دون العودة للوراء أو الإلتفات لخلافات الماضي.



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