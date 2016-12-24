المجلس الاعلى للدولة : لا خيار أمام الليبيين سوى الحوار والتوافق والتعايش السلمي سبيلًا لبناء الدولة المُوحدة المُستقرة .
السبت ، 24- 12- 2016 - 21:01:00
طرابلس 24 ديسمبر 2016 ( وال )- هنأ المجلس الأعلى للدولة الليبيين والليبيات في أنحاء ليبيا كافة بالذكرى ( 65 ) لاستقلال ليبيا .\nوأكد المجلس في هذه المناسبة أنه لا خيار أمام الليبيين سوى الحوار والتوافق والتعايش السلمي سبيلًا لبناء الدولة المُوحدة المُستقرة التي أرادها الشعب الليبي منذ خروجه في ثورة السابع عشر من فبراير، دون العودة للوراء أو الإلتفات لخلافات الماضي.\n\n...( وال )...\n\n