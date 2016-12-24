رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الوطني الثاني للإبداع يؤكد على قدرة المثقفين للوصول إلى الغايات التي أقيم من أجلها هذا الملتقى.

طرابلس 24 ديسمبر 2016 ( وال )- أكد رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الوطني الثاني للإبداع أ " محمد الهدار " على ثقة الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني في قدرة المثقفين للوصول إلى الغايات التي أقيم من أجلها هذا الملتقى، وذلك بنشر ثقافة التفاؤل والمبادرة بدلا من اليأس والانقسام والتعويل عليه لقيادة هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها وطننا الحبيب ، بحشد الطاقات والإمكانات لحل جميع المختنقات الثقافية والسياسية التي تواجه الوطن والانتقال به من مرحلة الحرب وحمل السلاح إلى مرحلة السلم والبناء. ودعا رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى، في كلمة له ألقاها بمناسبة انعقاد الملتقى الوطني الثاني للإبداع تحت شعار " الثقافة تجمعنا " عشية اليوم بقصر الخلد بطرابلس، إلى الوقوف بشجاعة وصمود أمام كل الظلم والظّلام لدفع قافلة التطور إلى الأمام وانتشال الوطن الجريح مما فيه ، والدفع بسفينته لترسو على مرافئ الأمان. وقال في ختام كلمته إن كلمات الشكر تعجز عن الوفاء لكل من أضاء الفكرة وهيأ السبيل لإقامة هذا الملتقى الذي ضم المثقفين من شرق البلاد وغربها شمالها وجنوبها ، متمنيا النجاح والتوفيق لأعماله كافة. ..( وال )..