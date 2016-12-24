رئيس الملتقى الوطني الثاني للإبداع ينوه بالزخم الكبير من الادباء والكتاب والفنانين والمبدعين والاعلاميين والشعراء من كل أنحاء ليبيا للمشاركة في الملتقى .السبت ، 24-12-2016 - 18:48:00

طرابلس 24 ديسمبر 2016 (وال) - نوه رئيس الملتقى الوطني الثاني للإبداع أ " الكوني سويري " بمشاركة هذا الزخم الكبير من الادباء والكتاب والفنانين والمبدعين والاعلاميين والشعراء من كل أنحاء ليبيا من طبرق شرقا وحتى رأس اجدير غربا وصولا إلى العوينات والكفرة وسبها جنوباَ في هذا العرس الثقافي . وأكد في كلمة ألقاها في حفل انطلاق الملتقى عشية اليوم بقصر الخلد بمدينة طرابلس على أهمية مستهدفات الملتقى .. مؤكدا بان ما سيتحقق من توصيات ستكون برامج عمل وخارطة طريق للعمل الثقافي مستقبلا

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