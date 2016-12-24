السراج : أتمنى أن يرسخ الملتقى وعيا وثقافة بناءة هادفة ، تخدم المجتمع وتحافظ على نسيجه الاجتماعي .السبت ، 24-12-2016 - 18:26:00

طرابلس 24 ديسمبر 2016 ( وال )- تمنى رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أ " فائز السراج " ، أن يرسخ الملتقى الوطني الثاني للإبداع وعيا وثقافة بناءة هادفة ، تخدم المجتمع وتحافظ على نسيجه الاجتماعي . وأعرب أ " السراج " في كلمة له بمناسبة انعقاد هذا الملتقى تحت شعار " " الثقافة تجمعنا " عشية اليوم بطرابلس عن سعادته للإلتقاء بالنخب الليبية المثقفة ، مؤكدا على أن الثقافة هي ينبوع الوعي ، وان الوعي هو المدخل للتطور .. معبراً عن شكره وامتنانه وأعضاء المجلس الرئاسي على الدعوة التي قدمت اليهم للحضور والمشاركة في الملتقى . ( وال

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