السراج : تأتي ذكر الاستقلال وبلادنا تمر بمرحلة صعبة تستدعى تضافر الجهود والوقوف صفاَ واحداً ووضع مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار آخر.

طرابلس 24 ديسمبر 2016 ( وال )- قال رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أ " فائز السراج " ، " تأتي ذكر الاستقلال وبلادنا تمر بمرحلة صعبة تستدعى تضافر الجهود والوقوف صفاَ واحداً ووضع مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار آخر ، وفاءا لتضحيات الأباء والأجداد ومن أجل مستقبل أبناءنا، وفي سبيل بناء دولة المؤسسات والقانون .. دولة الاستقرار والرخاء . وأكد أ " السراج " في كلمة له بمناسبة انعقاد الملتقى الوطني الثاني للإبداع تحت شعار " " الثقافة تجمعنا " عشية اليوم بطرابلس ان ملتقى اليوم يتزامن مع ذكرى مناسبة عظيمة في تاريخنا ، الذكرى الخامسة والستين للاستقلال الذي جاء تتويجا لملاحم من الجهاد أستمرت عقودا من الزمن ..جهادا كان تجسيدا للوحدة الوطنية وتأكيدا على ترابط نسيجنا الاجتماعي . وأوضح قائلا " لم يقتصر الأمر على القتال في مواجهة الاحتلال الايطالي ، ولم يكفي ما قدمه شعبنا من قوافل الشهداء ، فقد تطلب الأمر أن يخوض الأباء والأجداد جولات من المعارك السياسية في المحافل الدولية والإقليمية ليتم الإعلان عن استقلال ليبيا يوم 24 ديسمبر عام 1951 .. دولة حرة مستقلة ذات سيادة تنفيذا لقرار الأم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949 . م . ( وال