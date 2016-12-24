السراج : بلادنا تمر بمرحلة صعبة تستدعى تضافر الجهود والوقوف صفاَ واحداً ووضع مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار .
السبت ، 24- 12- 2016 - 18:16:00
طرابلس 24 ديسمبر 2016 ( وال )- قال رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني \" فائز السراج \" ، \" تأتي ذكر الاستقلال وبلادنا تمر بمرحلة صعبة تستدعى تضافر الجهود والوقوف صفاَ واحداً ووضع مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار آخر ، وفاءا لتضحيات الأباء والأجداد ومن أجل مستقبل \nأبناءنا، وفي سبيل بناء دولة المؤسسات والقانون .. دولة الاستقرار \nوالرخاء . \n وأكد \" السراج \" في كلمة له بمناسبة انعقاد الملتقى الوطني الثاني \nللإبداع تحت شعار \" \" الثقافة تجمعنا \" عشية اليوم بطرابلس ان ملتقى \nاليوم يتزامن مع ذكرى مناسبة عظيمة في تاريخنا ، الذكرى الخامسة والستين للاستقلال الذي جاء تتويجا لملاحم من الجهاد أستمرت عقودا من الزمن ..جهادا كان تجسيدا للوحدة الوطنية وتأكيدا على ترابط نسيجنا الاجتماعي .\nوأوضح أن شعبنا قدم قوافل من الشهداء في معاركه ضد الاستعمار الايطالي ، وان الأباء والأجداد خاضوا الى جانب ذلك جولات من المعارك السياسية في المحافل الدولية والإقليمية ليتم الإعلان عن استقلال ليبيا يوم 24 ديسمبر عام 1951 , دولة حرة مستقلة ذات سيادة تنفيذا لقرار الأم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949 م . \n\n...( وال)....