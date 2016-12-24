السراج : نعوّل على تفاعل المثقف مع قضايا مجتمعه ليوضح أهمية التلاحم في مواجهة المصاعب .
السبت ، 24- 12- 2016 - 17:59:00
طرابلس 24 ديسمبر 2016 ( وال )- قال رئيس المجلس الرئاسي بحكومة \nالوفاق الوطني \" فائز السراج \" ، \" إننا نعوّل على تفاعل المثقف مع \nقضايا مجتمعه ليوضح أهمية التلاحم في مواجهة المصاعب ، وليؤكد على قيم الخير والتعايش والمحبة ، وأن في التنوع إثراء ، وان ليبيا تسع الجميع \nولن تنهض إلا بعقول وسواعد جميع أبنائها.\n وأكد \" السراج \" في كلمة له في حفل انطلاق فعاليات الملتقى الوطني \nالثاني للإبداع على أن الثقافة تحمي من الفكر المتطرف الذي يغذي الإرهاب ويفرض قيودا على حرية الرأي والتعبير والإبداع ، والثقافة تعني الوعي ، وهي المدخل للتطور .\n\n...( وال)...