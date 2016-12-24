السراج : نعوّل على تفاعل المثقف مع قضايا مجتمعه ليوضح أهمية التلاحم في مواجهة المصاعب .السبت ، 24-12-2016 - 17:59:00

السراج : نعوّل على تفاعل المثقف مع قضايا مجتمعه ليوضح أهمية التلاحم في مواجهة المصاعب . طرابلس 24 ديسمبر 2016 ( وال )- قال رئيس المجلس الرئاسي بحكومة \nالوفاق الوطني \" فائز السراج \" ، \" إننا نعوّل على تفاعل المثقف مع \nقضايا مجتمعه ليوضح أهمية التلاحم في مواجهة المصاعب ، وليؤكد على قيم الخير والتعايش والمحبة ، وأن في التنوع إثراء ، وان ليبيا تسع الجميع \nولن تنهض إلا بعقول وسواعد جميع أبنائها.\n وأكد \" السراج \" في كلمة له في حفل انطلاق فعاليات الملتقى الوطني \nالثاني للإبداع على أن الثقافة تحمي من الفكر المتطرف الذي يغذي الإرهاب ويفرض قيودا على حرية الرأي والتعبير والإبداع ، والثقافة تعني الوعي ، وهي المدخل للتطور .\n\n...( وال)...

الأكثر قراءة في وال

موجزلأهم العربية والعالمية حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت ليبيا ليوم الخميس 24 نوفمبر2016 = الرياض-المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة "نجران" يعلن بان مواطن سعودي أصيب جراء سقوط قذائف أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على
القمة الافريقية العربية الرابعة تؤكد دعمها للمجلس الرئاسي وتطالب مجلس النواب بالايفاء بالتزاماته .
\" السراج \" يشارك في أعمال القمة الأفريقية العربية الرابعة بغينياالاستوائية .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا