السراج : نعوّل على تفاعل المثقف مع قضايا مجتمعه ليوضح أهمية التلاحم في مواجهة المصاعب .

طرابلس 24 ديسمبر 2016 ( وال )- قال رئيس المجلس الرئاسي بحكومة

الوفاق الوطني \" فائز السراج \" ، \" إننا نعوّل على تفاعل المثقف مع

قضايا مجتمعه ليوضح أهمية التلاحم في مواجهة المصاعب ، وليؤكد على قيم الخير والتعايش والمحبة ، وأن في التنوع إثراء ، وان ليبيا تسع الجميع

ولن تنهض إلا بعقول وسواعد جميع أبنائها.

وأكد \" السراج \" في كلمة له في حفل انطلاق فعاليات الملتقى الوطني

الثاني للإبداع على أن الثقافة تحمي من الفكر المتطرف الذي يغذي الإرهاب ويفرض قيودا على حرية الرأي والتعبير والإبداع ، والثقافة تعني الوعي ، وهي المدخل للتطور .



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