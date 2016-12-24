السراج : إننا نعوّل على تفاعل المثقف مع قضايا مجتمعه ليوضح أهمية التلاحم في مواجهة المصاعب ، وليؤكد على قيم الخير والتعايش والمحبة .السبت ، 24-12-2016 - 17:59:00

طرابلس 24 ديسمبر 2016 ( وال )- قال رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أ " فائز السراج " ، " إننا نعوّل على تفاعل المثقف مع قضايا مجتمعه ليوضح أهمية التلاحم في مواجهة المصاعب ، وليؤكد على قيم الخير والتعايش والمحبة ، وأن في التنوع إثراء ، وان ليبيا تسع الجميع ولن تنهض إلا بعقول وسواعد جميع أبنائها. وأكد أ " السراج " في كلمة له في حفل انطلاق فعاليات الملتقى الوطني الثاني للإبداع بالقول " فمن الثقافة ينبع الوعي ، والوعي هو المدخل للتطور . ونوه في كلمته بحسن وأهمية اختيار عنوان الملتقي " الثقافة تجمعنا " ، قائلا لقد وفقتم في اختيار عنوان الملتقي ، فالثقافة تحمينا من الفكر المتطرف الذي يغذي الإرهاب ويفرض قيودا على حرية الرأي والتعبير والإبداع . ( وال

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