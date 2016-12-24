حضور رئاسي لانطلاق فعاليات الملتقى الوطني الثاني للإبداع.

طرابلس 24 ديسمبر 2016 ( وال )- انطلقت مساء اليوم وبحضور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \\\" فائز السراج \\\" والنائب بالمجلس الرئاسي \\\" أحمد معيتيق\\\"، وعدد من رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا فعاليات الملتقى الوطني الثاني للإبداع والذي ينظم تحت شعار \\\" الثقافة تجمعنا \\\" من قبل الهيئة العامة للثقافة تزامنا مع الاحتفال بالذكرى 65 لاستقلال ليبيا في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر . \

كما حضر انطلاق الملتقى الذي يحتضنه قصر الخلد بمدينة طرابلس وكيل وزارة الداخلية ورئيس وأعضاء المجلس البلدي طرابلس وحشد من الادباء والكتاب والفنانين والمبدعين والاعلاميين والشعراء والمهتمين بالشأن الثقافي من كل أنحاء ليبيا .\

وبدأ الحفل بتحية العلم وانشاد السلام الوطني والقاء بعض \

الكلمات من قبل رئيس اللجنة التحضيرية ورئيس الملتقى ورئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني ، والوقوف دقيقة صمت حدادا وترحماً على أرواح شهداء عملية البنيان المرصوص ، وتم بعد ذلك اعطاء الاذن بالبدء الفعلي لفعاليات الملتقى التي ستستمر حتى السادس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري .\

وقد سبق ذلك تقديم عدد من المقطوعات الموسيقية من قبل الفرقة النحاسية بوزارة الداخية ولوحات فلكورية والقاء بعض من القصائد الشعبية التي تغنت بالوطن .\

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