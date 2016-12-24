السراج يحضر حفل انطلاق فعاليات الملتقى الوطني الثاني للإبداع.

طرابلس 24 ديسمبر 2016 ( وال )- حضر رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أ " فائز السراج " وعدد من أعضاء المجلس الرئاسي حفل انطلاق فعاليات الملتقى الوطني الثاني للإبداع الذي ينظم تحت شعار " " الثقافة تجمعنا " من قبل الهيئة العامة للثقافة تزامنا مع الاحتفال بحلول الذكرى 65 لعيد الاستقلال في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر . كما حضر الحفل الذي يحتضنه قصر الخلد بمدينة طرابلس عميد وعدد من رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا ووكيل وزارة الداخلية ورئيس وأعضاء المجلس البلدي طرابلس وحشد من الادباء والكتاب والفنانين والمبدعين والاعلاميين والشعراء والمهتمين بالشأن الثقافي من كل أنحاء ليبيا . وقد بدأ الحفل بتحية العلم وانشاد السلام الوطني والقاء بعض الكلمات من قبل رئيس اللجنة التحضيرية ورئيس الملتقى ورئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني ، والوقوف دقيقة صمت حدادا وترحماً على أرواح شهداء عملية البنيان المرصوص ، تم اعطاء الاذن بالبدء الفعلي لفعاليات الملتقى التي ستستمر حتى السادس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري . وقد سبق ذلك تقديم عدد من المقطوعات الموسيقية من قبل الفرقة النحاسية بوزارة الداخية ولوحات فلكورية والقاء بعض من القصائد الشعبية التي تغنت بالوطن . ( وال