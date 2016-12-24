قوات الاحتلال الاسرائلي تفتح نيران أسلحتها صوب الفلسطينيين شرق رفح.

رام الله 24 ديسمبر 2016 (وال) - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت بنيران أسلحتها الرشاشة, الفلسطينيين شرق رفح جنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر اعلامية فلسطينية أن "القوات المتواجدة على الخط الفاصل شرق المحافظة, فتحت النار صوب الفلسطينيين الذين يقطنون, ويعملون في أراضيهم الزراعية في تلك المنطقة, دون أن يبلغ عن وقوع إصابات". كما استهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي بنيران أسلحتها الرشاشة, في وقت سابق الصيادين ومراكبهم في بحر غزة وأجبرتهم على مغادرة أماكن صيدهم.