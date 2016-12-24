مقتل مسلحين في تفجيرات انتحارية في بنغلاديش.

دكا 24 ديسمبر 2016 (وال) - لقي مسلحان مشتبه بهما حتفهما في تفجيرات انتحارية منفصلة خلال غارة تم شنها على مخبأ لجماعة محظورة في مدينة دكا عاصمة بنغلاديش اليوم السبت. وذكر وزير داخلية بنغلاديش أسد الزمان خان كمال بعد انتهاء الغارة التي تم شنها على مخبأ للمسلحين الليلة الماضية إن "امرأة وصبي مراهق فجرا نفسيهما ظهر اليوم على الرغم من مطالبتهما بالاستسلام مرارا". وقد سمع دوي انفجارات عديدة وطلقات نارية من مخبأ المسلحين منذ ظهر اليوم. وألقت قوات انفاذ القانون العديد من القنابل المسيلة للدموع بعد الانفجارات. وقال أسد الزمان ماي رئيس شرطة دكا في وقت سابق إن اربعة اشخاص استسلموا للشرطة وكان معهم بنادق وطلقات عديدة. وصرحت سلطات انفاذ القانون انه كان هناك إجمالي سبعة أشخاص داخل الشقة عندما بدأت الغارة في وقت مبكر. وقام فريق من وحدة مكافحة الارهاب والجرائم العابرة للحدود بشرطة دكا بتطويق المبنى الواقع بالقرب من مطار بنغلاديش في العاصمة دكا.