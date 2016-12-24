أسعار الذهب ترتفع نهاية هذا الاسبوع مع تراجع الدولار.

لندن 24 ديسمبر 2016 (وال)- ارتفع الذهب نهاية الأسبوع مع تراجع الدولار من أعلى مستوى له في 14 عاما في الوقت الذي اتجه فيه البعض للاستفادة من انخفاض الأسعار قرب أدنى مستوى في عشرة أشهر بعد تراجع استمر على مدار الستة أسابيع السابقة. وسجلت التعاملات أحجاما ضعيفة مع استعداد المتعاملين لعطلة طويلة. وانخفض المعدن الأصفر بأكثر من 200 دولار للأوقية من مستوى الذروة الذي سجله بعد فوز الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية في الثالث من نوفمبر وسجل مستوى متدنيا بلغ 1122.35 دولار للأوقية الأسبوع الماضي. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية ب 32ر0 بالمئة إلى 1132.24 دولار للأوقية (الأونصة) لكنه لا يزال متجها نحو تسجيل انخفاض للأسبوع السادس على التوالي. وجرت تسوية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم فبراير على ارتفاع بواقع 2.90 دولار أو ما يعادل 26ر0 بالمئة إلى 1133.60 دولار للأوقية. وتراجع الدولار أمام سلة من العملات من المستويات المرتفعة التي سجلها بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المصرف المركزي الأمريكي) الذي فاجأ الأسواق بالتلميح إلى أن أسعار الفائدة قد ترفع بوتيرة أسرع من المتوقع العام القادم. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة ب 37ر0 بالمئة إلى 15.721 دولار للأوقية في حين نزل البلاتين ب27ر1 بالمئة إلى 890.49 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم ب35ر0 بالمئة إلى 657.22 دولار للأوقية.