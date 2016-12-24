أفغانستان: مقتل 10 شرطيين في هجوم لطالبان في إقليم فراه.

كابول 24 ديسمبر (وال) - قتل 10 من أفراد قوات الشرطة الأفغانية إثر هجوم منسق شنه مسلحو طالبان في إقليم فراه في غرب أفغانستان. وقال مصدر مسؤول في فراه إن "10 من أفراد الشرطة على الأقل قتلوا في الهجوم وأصيب آخر بجروح". وأضاف المسؤول أنه تم تنفيذ الهجوم في ساعة مبكرة من صباح اليوم واستهدف نقطة تفتيش أمنية في الإقليم الغربي. وأكد قائد شرطة الإقليم توريالاي عبدلي, أن الهجوم استهدف نقطة تفتيش أمنية تقع في منطقة شمال جاه. غير أن عبدلي قال, إن ثلاثة رجال من أفراد الشرطة فقط هم من راحوا ضحية هذا الهجوم, فيما أصيب أربعة آخرون. ويعد فراه من بين الأقاليم المضطربة نسبيا بغرب أفغانستان حيث ينشط متمردو طالبان ومسلحون ينتمون لجماعات مسلحة أخرى في عدد من أحيائها.