الجيش النيجيري يطرد جماعة "بوكو حرام" المتطرفة من آخر معاقلها شمال شرق البلاد.

أبوجا (نيجيريا) 24 ديسمبر 2016 (وال)- أعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري اليوم السبت أن الجيش "سحق" جماعة "بوكو حرام" المتطرفة في غابة سامبيسا أحد آخر معاقلها في شمال شرق البلاد. ونقلت مصادر إعلامية عن بيان للرئيس بخاري اليوم " أنا مسرور وفخور جدا بجنود الجيش النيجيري بعدما تلقيت خبرا طال انتظاره عن سحق ارهابيي بوكو حرام نهائيا في آخر جيب لهم في غابة سامبيسا" مشيدا ب"تصميم" القوات النيجيرية "التي تمكنت في نهاية المطاف من دخول وسحق فلول متمردي بوكو حرام في معسكرهم في قلب غابة سامبيسا". وينفذ الجيش النيجيري منذ أشهر عدة عمليات في هذه الغابة التي تبلغ مساحتها 1300 كلم مربع في ولاية بورنو والتي لجأ اليها مقاتلو الجماعة المتطرفة بعد هزائم عسكرية. وكان الجيش النيجيري قد أكد الأربعاء الماضي أنه حرر 1880 مدنيا من قبضة "بوكو حرام" واعتقل نحو 500 مقاتل خلال الاسبوع الماضي في غابة سامبيسا.