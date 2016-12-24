الخام الأمريكي عند أعلى مستوى في 17 شهرا بعد مكاسب محدودة.

نيويورك 24 ديسمبر 2016 (وال)- سجلت أسعار الخام الأمريكي أعلى مستوى لها منذ 17 شهرا في التسوية وسط تعاملات هادئة قبيل عطلة العام الجديد على الرغم من أن المكاسب التي تحققت نهاية هذا الاسبوع كانت ضعيفة في ظل ترقب السوق لمعرفة كيفية إدارة أوبك لخفض الإنتاج. وعلى الرغم من ارتفاع العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى أعلى مستوى في 17 شهرا لم تسجل الأسعار تغيرا يذكر في تعاملات نهاية الاسبوع في سوق أغلقت مبكرا بمناسبة عطلة عيد الميلاد. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة ب 11 سنتا أو 2ر0 بالمئة إلى 55.16 دولار للبرميل عند التسوية, في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أو 1ر0 بالمئة إلى 53.02 دولار للبرميل في التسوية وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2015. وخلال الأسابيع القليلة الماضية وافق المنتجون من داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وخارجها على تخفيض الإنتاح بنحو 8ر1 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير. وبينما أخطرت المملكة العربية السعودية والعراق زبائنهما بتقليص الإمدادات بالتماشي مع الاتفاق الذي توصلت إليه أوبك جرى إعفاء ليبيا ونيجيريا بسبب تضرر إنتاجهما بالفعل جراء الصراع.