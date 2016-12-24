القوات العراقية تبدأ المرحلة الثانية من عملية تحرير مدينة الموصل.

بغداد 24 ديسمبر 2016 (وال)- أعلنت القوات العراقية, اليوم السبت, بدء المرحلة الثانية من عملية تحرير الأحياء المتبقية من مدينة الموصل, بمشاركة كافة فصائل القوات والفرق العسكرية والأمنية بالموصل. وأفاد القائد بجهاز مكافحة الإرهاب في تصريحات له اليوم بأن القوات العراقية استأنفت العمليات العسكرية لتحرير الأجزاء المتبقية من مدينة الموصل وإنها تخوض مواجهات شرسة مع مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي هناك وتحديدا في المحور الجنوبي الشرقي لأحياء الوحدة والميثاق وسومر, والمحورين الشمالي والشرقي, مضيفا أن القوات تتقدم بإسناد جوي من طيران التحالف الدولي. من جهة أخرى, صدت القوات العراقية عدة هجمات لتنظيم "داعش" استهدفت أكاديمية الشرطة ومنطقة الزيتون المحررة, شمالي الموصل. وذكر مصدر أمني أن قوات الجيش العراقي صدت هجوما ل"داعش" استهدف أكاديمية الشرطة, وقتلت ثمانية من عناصر التنظيم وانتحاريا, شمالي الموصل, وفرضت سيطرتها على الأكاديمية وعلى منطقة الزيتون بالكامل بعد صد الهجوم.