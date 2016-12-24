الجيش التركي يعلن مقتل 68 من عناصر داعش شمالي سوريا.

أنقرة 24 ديسمبر 2016 (وال) - أعلن الجيش التركي اليوم السبت مقتل 68 مسلحا من تنظيم ما يسمى "داعش" الارهابي في مدينة الباب بريف حلب شمالي سوريا ضمن عملية "درع الفرات". وذكر الجيش التركي في بيان له إلى أن "الاشتباكات الجارية للسيطرة على مدينة الباب وتحريرها من قبضة تنظيم داعش أسفرت عن مقتل 38 مسلحا من التنظيم" مشيرا إلى أن القوات التركية قصفت بالأسلحة الثقيلة 141 هدفا لداعش في المدينة بعد تحديدها بواسطة الرادارات العسكرية. وأضاف البيان أن الطيران التركي "قصف 6 أهداف تابعة للتنظيم في محيط الباب ما أدى إلى تدمير 3 مقرات لداعش و3 كراجات للسيارات المفخخة فضلا عن مقتل 30 من عناصر التنظيم". وأطلق الجيش التركي عملية "درع الفرات" في ال24 من أغسطس الماضي.