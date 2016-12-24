"عبد القادر مساهل" يحذر من الأزمة السياسية الخطيرة التي تمر بها ليبيا .

الجزائر 24 ديسمبر 2016 (وال) - أكد وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الأفريقي " عبد القادر مساهل " أن الجزائر لا يمكنها أن تبقى غير مكترثة حيال ما يجري في ليبيا باعتبارها جارة نتقاسم معها تاريخ وثقافة وحدود شاسعة. وحذر " مساهل " في حديث أجرته معه وكالة الأنباء الجزائرية من الأزمة الخطيرة التي تمر بها ليبيا والتي قد تؤدي إلى انحرافات في حالة غياب مسار سياسي شامل وحقيقي. وقال إن بلاده تقوم بجهود لا تتناقض مع مبادرة الأمم المتحدة حيث تسعى إلى إيجاد حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها. وأضاف أن الجزائر تعمل أيضا من اجل إقامة حوار مباشر بين الليبيين يسمح لهم باختيار مستقبلهم كما أنها تسعى من أجل تظافر كل الجهود الدولية لمرافقة الليبيين للخروج من الأزمة. واستطرد " مساهل " قائلا " من البديهي أن الجزائر ليست لها مصلحة أخرى سوى مرافقة أشقائها الليبيين للخروج من الأزمة أو تفادي الانزلاقات التي قد تكون لها انعكاسات على بلدان الجوار". وفي هذا الصدد ذكر السيد "مساهل" باستضافة الجزائر عدة شخصيات فاعلة ليبية من بينها " عقيلة صالح " رئيس مجلس النواب النواب و" خليفة حفتر" معلنا في ذات الوقت استضافة الجزائر يوم الأحد المقبل " فايز السراج" رئيس المجلس الرئاسي إلى جانب شخصيات ليبية أخرى خلال الأسابيع المقبلة. ...( وال ) ...