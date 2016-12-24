منظمة التعاون الإسلامي ترحب بقرار مجلس الأمن حول الإستيطان الإسرائيلي الرياض 24 ديسمبر 2016 (وال) - رحبت منظمة التعاون الإسلامي, بتبني مجلس الأمن الدولي لمشروع قرار يطالب إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطين

ونقلت وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت عن الأمين العام للمنظمة " يوسف العثيمين " قوله - إن هذا القرار يعد تاريخيا ويسهم في تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة, داعيا في الوقت نفسه, إلى تنفيذه". وأثنى " العثيمين" على مواقف وجهود الدول الإسلامية والدول الأعضاء كافة في مجلس الأمن الدولي التي أيدت القرار, مؤملا أن يسهم القرار في تعزيز الجهود الفرنسية الرامية لعقد مؤتمر دولي للسلام, وإطلاق عملية سياسية متعددة الأطراف لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام استنادا إلى رؤية حل الدولتين. وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بأغلبية ساحقة الليلة الماضية قرارا يدين الاستيطان الإسرائيلي ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد أن وافق عليه 14 عضوا من أصل 15 عضوا حيث امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار . ...(وال)...