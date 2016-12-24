الاتحاد الأوروبي يمنح إيطاليا تمويلا طارئا لمواجهة تحديات الهجرة بروكسل 24 ديسمبر 2016 (وال) - أعلنت المفوضية الأوروبية عن منح تمويل طارئ الى إيطاليا بقيمة 38.

2مليون يورو لمساعدتها على التصدي للتحديات الناجمة عن ارتفاع معدلات تدفق الهجرة. وذكرت المفوضية في بيان لها امس الجمعة أن المبلغ سيخصص منه 13.5مليون يورو لتعزيز إدارة الهجرة والحدود بوزارة الداخلية الإيطالية في حين سيتم تخصيص 16.7 مليون يورو لوزارة الدفاع و5.5 مليون يورو الى قوات حرس الحدود الإيطالي لتعزيز قدرتها على مراقبة الحدود وإنقاذ الأرواح في البحر. وأضافت انه بهذا المبلغ ستصل قيمة المساعدات الطارئة التي قدمتها المفوضية الى إيطاليا ووكالات الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة في إيطاليا حتى الآن الى 62.7 مليون يورو. وكانت الوكالة الأوروبية لحماية الحدود "فرونتكس" قد أعلنت الأسبوع الماضي أن 173 ألف مهاجر عبروا البحر المتوسط ووصلوا الى إيطاليا خلال الفترة من يناير الى مطلع ديسمبر الجاري بزيادة قدرها 20 بالمائة عن العام الماضي مشيرة الى ان معظمهم قدموا من ليبيا. ...(وال)..