اليوم انطلاق الملتقى الوطني الثاني للإبداع .

طرابلس 24 ديسمبر 2016 ( وال )- تنطلق بعد ظهر اليوم السبت تحت شعار " " الثقافة تجمعنا " فعاليات الملتقى الثاني للمثقفين والمبدعين والفنانين والكتاب والأدباء في ملتقاهم الوطني الثاني للإبداع الذي تنظمه الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني تزامنا مع الاحتفال بحلول الذكرى 65 لعيد الاستقلال في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر . وسيشارك في هذا الملتقى الثقافي الضخم الذي يحتضنه قصر الخلد بمدينة طرابلس حشد كبير من الادباء والكتاب والفنانين والاعلاميين والشعراء من كل أنحاء ليبيا . وسيبدأ هذا المهرجان الثقافي الادبي الضخم بموكب من ميدان الجزائر ترافقه العربات وفرق الفنون الشعبية والمدائح حتى الوصول إلى قصر الخلد لتبدأ المراسم الرسمية بتحية العلم وانشاد السلام الوطني تليها القاء بعض الكلمات من قبل اللجنة التحضيرية ورئيس الملتقى لاعطاء الاذن بانطلاق الفعاليات التي ستستمر حتى السادس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري . ...( وال ) ...