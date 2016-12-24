العمانيون ينتخبون غدا أعضاء المجالس البلدية للفترة الثانية.

مسقط 24 ديسمبر 2016 (وال) - يتوجه الناخبون العمانيون في كافة محافظات السلطنة يوم غد الأحد إلى صناديق الانتخاب لاختيار أعضاء المجالس البلدية لأربع سنوات قادمة (2017 2020). ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي للفترة الثانية 623 ألفا و224 ناخبا وناخبة فيما يبلغ عدد المرشحين 731 مرشحا ومرشحة منهم 23 امرأة سيتنافسون على 202 مقعدا في المجالس البلدية. وأكدت وزارة الداخلية العمانية وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت أنها "أكملت كافة استعداداتها لاستقبال الناخبين في جميع ولايات السلطنة حيث تم تجهيز كل المراكز بكافة الأجهزة والوسائل التي تسهل على الناخبين اختيار ممثليهم بكل يسر ومرونة". وكان الناخبون العمانيون المقيمون في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والطلبة الدارسون قد أدلوا بأصواتهم يوم الأحد الماضي لانتخاب من يمثلهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الثانية بمقار سفاراتها. وكانت انتخابات الفترة الأولى للمجالس البلدية قد جرت في 22 ديسمبر من العام 2012 لكافة الناخبين في جميع محافظات وولايات السلطنة وتمتد فترة المجالس البلدية أربع سنوات. ...( وال ) ..