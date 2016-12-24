الفلبين: تجلى الآلاف من القرى الساحلية مع اقتراب إعصار "نوك تين".

مانيلا 24 ديسمبر 2016 ( وال) - اجلت السلطات الفلبينية اليوم السبت الألاف المواطنين من القرى الساحلية مع اقتراب هبوب إعصار "نوك تين" المصحوب برياح قوية وأمطار غزيرة. وذكرت تقارير إخبارية أن مكتب الأرصاد الجوية حذر من إن إعصار "نوك تين", والمعروف محليا باسم "نينا", مصحوب برياح تبلغ سرعتها 130 كيلومترا في الساعة. وأشارت وكالة الكوارث الوطنية إلى أنه من المتوقع حدوث فيضانات في المناطق المنخفضة, وانهيارات أرضية في المنحدرات الجبلية, فيما قامت السلطات بتعليق حركة النقل البري والبحري في 9 أقاليم على طول الساحل الشرقي للحيلولة دون وقع حوادث, كما قامت بإلغاء الرحلات الجوية المتجهة إلى وسط وشمال شرق البلاد. يشار إلى أنه في عام 2013, لقى أكثر من 6 الأف شخص حتفهم, ودمر نحو 200 ألف منزل جراء إعصار"هايان" الذي اجتاح جزيرتي ليتي وسمر. ...( وال ) ...