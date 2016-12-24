موجز لاهم الأخبار المحلية العربية والعالمية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم السبت 24 ديسمبر2016 = غريان- قافلة "سفراء السلام الشبابية " تزور مدينة غريان, وتنظم العديد من الانشطه الفنية والرياضية ، وأطفال ( نادي في مدرستي ) يقدمون فقرات فنية تغنت السبت ، 24-12-2016 - 12:26:00

=الامم المتحدة - مجلس الأمن يصوت لصالح مشروع قرار يطالب فيه: بوقف الاستيطان الصهيوني في الاراضي الفلسطينية . = لندن - المرصد السوري لحقوق الإنسان يعلن : استئناف الضربات الجوية على مناطق خاضعة للمعارضة المسلحة في ريف حلب . = مقديشيو - مقتل سبعة اشخاص ، واصابة 10 اخرين في اطلاق نار على مركبة في مدينة داينوناي جنوب الصومال . = الخرطوم- الحكومة السودانية تجدد حرصها على إحلال السلام في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان والعمل على تحقيق الاستقرار الأمني فيهما. = الرباط- منتخب المغرب لكرة القدم يستعد للمشاركة في نهائيات كاس امم افريقيا-2017 بالغابون خلال الفترة من (14 يناير- 5 فبراير). == القاهرة- الاتحاد الافريقي لكرة القدم ( الكاف ) يعلن بأن حفل التتويج وتسليم جائزة أحسن لاعب افريقي للعام 2016 سيقام يوم الخميس 5 يناير 2017 بالعاصمة النيجيرية أبوجا. = إسلام أباد- الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة يدعو الباكستان والهند لحل خلافاتهما من خلال الحوار. = جاكرتا- المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في اندونيسيا يعلن نزوح أكثر من 100 ألف شخص وإغلاق المطار الرئيسي ، وتدمير 20 ألف منزل جراء الفيضانات التي ضربت مؤخرا البلاد . = ليبرفيل- المعارض "جون بينغ" يدعو الشرطة والجيش في الغابون للانضمام اليه في معركته ضد اعادة انتخاب الرئيس علي بونغو اونديمبا. = جنيف- المنظمة الدولية للهجرة تعلن أن نحو خمسة آلاف مهاجر غرقوا خلال العام الجاري في البحر الأبيض المتوسط خلال رحلات الهجرة غير الشرعية التي تنظم بإتجاه أوروبا. أنقرة- "بوتين وأردوغان" في اتصال هاتفي بينهما يؤكدان أهمية العمل المشترك بخصوص تعميم وقف إطلاق النار في عموم سوريا. ... ( وال )...

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