فلسطين: زوارق الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصيادين في بحر غزة.السبت ، 24-12-2016 - 12:11:00

غزة (فلسطين) 24 ديسمبر 2016 ( وال) - قصف الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت بنيران أسلحتها الرشاشة مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة مما اضطرهم للفرار حفاظا على أرواحهم. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن "زوارق الاحتلال طاردت الصيادين في البحر وأجبرتهم على مغادرة أماكن صيدهم كما عمدت إلى استهدافهم عبر رشاشات أسلحتها إلا أن أنه لم يبلغ عن حصول اصابات". وأضافت أن هذه الممارسات الاسرائيلية باتت تمثل ضغطا اضافيا على الصيادين الذين لا مورد لهم سوى صيد البحر. وتتعمد بحرية الاحتلال مهاجمة الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة بإطلاق النار عليهم وملاحقتهم واعتقالهم بشكل يومي. ...( وال ) ...

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