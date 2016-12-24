البرلمان العربي يرحب بقرار مجلس الأمن إدانة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

القاهرة 24 ديسمبر 2016 (وال) - رحب رئيس البرلمان العربي " مشعل بن فهم السلمي " بقرار مجلس الأمن الذي أعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينيةتشكل انتهاكا للقانون الدولي وتشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين. وقال السلمي في بيان اليوم السبت إن هذا القرار الأممي "يعتبر خطوة مهمة في طريق إعادة الحق للشعب الفلسطيني المظلوم وان نضالهبدأ يحصد ثماره". كما دعا مجلس الأمن الدولي الى "ضرورة الضغط علىاسرائيل لتطبيق هذا القرار وباقي القرارات الأممية حتى تعود للشعب العربي الفلسطيني حقوقه المسلوبة ليتمكن من إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشريف". وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بأغلبية ساحقة الليلة الماضية قرارا يدين الاستيطان الإسرائيلي ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد أن وافق عليه 14 عضوا من أصل 15 عضوا حيث امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على القرار . ...( وال ) ...