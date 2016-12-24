الشأن السوري محورمباحثات روسية تركية.

أنقرة 24 ديسمبر 2016 ( وال) - بحث الروسي فلاديمير ونظيره التركي رجب طيب أردوغان آخر تطورات الملف السوري وجهود إيجاد تسوية له إلى جانب عملية اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة أندريه كارلوف. وذكرت الرئاسة التركية في بيان اليوم السبت أن أردوغان وبوتين أعربا خلال اتصال هاتفي الليلة الماضية عن ترحيبهما بتنفيذ عمليات الإجلاء من مدينة حلب السورية التي جاءت نتيجة جهود مشتركة للبلدين. كما أكدا أهمية العمل المشترك بخصوص تعميم وقف إطلاق النار في عموم سوريا. كما أبدى الرئيسان ارتياحهما للتعاون في التحقيقات المتعلقة باغتيال السفير كارلوف مساء الاثنين الماضي أثناء إلقائه كلمة في معرض للصور. ...( وال ) ...