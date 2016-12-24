منتخب المغرب يستعد لانهائيات كاس امم افريقيا-2017.

الرباط 24 ديسمبر 2016 (وال)- يستعد منتخب المغرب لكرة القدم للمشاركة في نهائيات كاس امم افريقيا-2017 بالغابون خلال الفترة من (14 يناير- 5 فبراير). حيث اعلن مدرب منتخب المغرب لكرة القدم الفرنسي " إيرفي رونار " عن تشكلية المنتخب التي ضمت 26 لاعبا . ويذكر ان منتخب المغرب سيلعب في هذه البطولة ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات ساحل العاج , التوغو والكونغو الديمقراطية. وستكون المباراة الاولى مع منتخب الكونغو الديمقراطية يوم 16 يناير, ثم التوغو (20 يناير) واخيرا ساحل العاج (24 يناير). ...( وال ) ....