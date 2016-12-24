قافلة "سفراء السلام الشبابية" تزور مدينة غريان .السبت ، 24-12-2016 - 10:36:00

غريان 24 ديسمبر 2016 ( وال ) - زارت قافلة "سفراء السلام الشبابية" مدينة غريان حيث حظي أعضاء القافلة بإستقبال حافل من أهالي وشباب المدينة . حيث رحب عضو المجلس البلدي "يوسف قدمور" بأعضاء القافلة ، مؤكدا دور الشباب في عملية التواصل وإحياء روح الوطنية والمحافظة على النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بين كافة أبناء الوطن . وتضمنت الزيارة العديد من الانشطه الفنية والرياضية ، وقدم أطفال ( نادي في مدرستي ) عدد من الفقرات الفنية التي تغنت بحب الوطن . ومن جانبهم قدم شباب المبادرة العديد من الفقرات والأناشيد التي تغني بالسلام وحب الوطن . وجرت بملعب المدينة الرياضية غريان مباراة ودية حِبية جمعت فريقي " اتحاد غريان" ، و"الشروق الزنتان" كان أجمل وأثمن ما في هذا اللقاء الشبابي إلتقاء الأشقاء وانتصار روح الألفة والمودة بينهما ، في صورة عكست المعنى الحقيقي للُحمة الوطنية . هذا وكان في استقبال أعضاء الهيئة بقاعة الشهداء وسط مدينة غريان كل من عضو المجلس البلدي "يوسف قدمور" ، ومدير إدارة الفروع والمحلات بالبلدية "بشير العقربان" ، ومدير إدارة العلاقات والإعلام بالمجلس البلدي "حامد النويصري" ، ومدير مفوضية المجتمع المدني غريان "اكرم الطالب" وآمر منطقة جبل نفوسة العسكرية العميد "محمد شطيبة" ، المدير العام لمنظمة الليبية للسلم والرعاية والاغاثة فرع الجبل الغربي "عبد الحميد عكير" ، ومدير مكتب المنظمة بغريان "زهير دبوب" . ...( وال غريان ) .

الأكثر قراءة في وال

موجزلأهم العربية والعالمية حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت ليبيا ليوم الخميس 24 نوفمبر2016 = الرياض-المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة "نجران" يعلن بان مواطن سعودي أصيب جراء سقوط قذائف أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على
القمة الافريقية العربية الرابعة تؤكد دعمها للمجلس الرئاسي وتطالب مجلس النواب بالايفاء بالتزاماته .
\" السراج \" يشارك في أعمال القمة الأفريقية العربية الرابعة بغينياالاستوائية .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا