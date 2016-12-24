قافلة "سفراء السلام الشبابية" تزور مدينة غريان .

غريان 24 ديسمبر 2016 ( وال ) - زارت قافلة "سفراء السلام الشبابية" مدينة غريان حيث حظي أعضاء القافلة بإستقبال حافل من أهالي وشباب المدينة . حيث رحب عضو المجلس البلدي "يوسف قدمور" بأعضاء القافلة ، مؤكدا دور الشباب في عملية التواصل وإحياء روح الوطنية والمحافظة على النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بين كافة أبناء الوطن . وتضمنت الزيارة العديد من الانشطه الفنية والرياضية ، وقدم أطفال ( نادي في مدرستي ) عدد من الفقرات الفنية التي تغنت بحب الوطن . ومن جانبهم قدم شباب المبادرة العديد من الفقرات والأناشيد التي تغني بالسلام وحب الوطن . وجرت بملعب المدينة الرياضية غريان مباراة ودية حِبية جمعت فريقي " اتحاد غريان" ، و"الشروق الزنتان" كان أجمل وأثمن ما في هذا اللقاء الشبابي إلتقاء الأشقاء وانتصار روح الألفة والمودة بينهما ، في صورة عكست المعنى الحقيقي للُحمة الوطنية . هذا وكان في استقبال أعضاء الهيئة بقاعة الشهداء وسط مدينة غريان كل من عضو المجلس البلدي "يوسف قدمور" ، ومدير إدارة الفروع والمحلات بالبلدية "بشير العقربان" ، ومدير إدارة العلاقات والإعلام بالمجلس البلدي "حامد النويصري" ، ومدير مفوضية المجتمع المدني غريان "اكرم الطالب" وآمر منطقة جبل نفوسة العسكرية العميد "محمد شطيبة" ، المدير العام لمنظمة الليبية للسلم والرعاية والاغاثة فرع الجبل الغربي "عبد الحميد عكير" ، ومدير مكتب المنظمة بغريان "زهير دبوب" . ...( وال غريان ) .