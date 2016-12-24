الأمم المتحدة يدعو باكستان والهند على ضبط النفس وحل خلافاتهما من خلال الحوار.

إسلام أباد 24 ديسمبر 2016 ( وال ) - دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون, باكستان والهند حل خلافاتهما من خلال الحوار وضبط النفس. وذكرت قناة "جيو" الباكستانية اليوم السبت أن فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام قال للصحفيين ردا على سؤال بشأن التوتر بين البلدين - "كل ما يمكنني قوله هو أن الأمين العام يتابع بقلق التوتر المتزايد على طول خط المراقبة, وأنه يحث حكومات كل من الهند وباكستان على ممارسة ضبط النفس, ويشجعها على مواصلة الجهود لحل الخلافات سلميا وعبر الحوار ". وكان بان كي مون قد أعرب - في بيان صدر الشهر الماضي - عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع على طول خط المراقبة, ودعا جميع الأطراف المعنية إلى إعطاء الأولوية لاستعادة الهدوء والاستقرار من أجل منع أي تصعيد وخسائر في الأرواح. ... وال ...