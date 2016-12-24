سوريا:استئناف الضربات الجوية على ريف حلب.

لندن 24 ديسمبر2016 ( وال) - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات الجوية استؤنفت على مناطق خاضعة للمعارضة المسلحة من ريف حلب لأول مرة منذ انتهاء عملية لإجلاء المعارضة المسلحة والراغبين من المدنيين من المدينة. وأضاف المرصد في بيان له اليوم السبت إن الضربات أصابت غرب وجنوب غرب وجنوب المدينة التي استعادت الحكومة السيطرة عليها من المعارضة في انتصار كبير لقوات الرئيس بشار الأسد, لافتا إلى أن 6 أشخاص منهم طفلان قتلوا جراء القصف. وكانت وكالة الانباء السورية قد ذكرت امس ان مقاتلي المعارضة قصفوا بالقذائف حي الحمدانية بمدينة حلب شمال سوريا انطلاقا من ريف حلب الجنوبي الغربي مما ادى الى مقتل ثلاة اشخاص واصابة ستة اخرين. وفي العاصمة دمشق, أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي أنها اضطرت لقطع إمدادات المياه عن العاصمة لعدة أيام بعد أن لوث مقاتلون من المعارضة المياه بالديزل, لافتة إلى أن السلطات ستستخدم احتياطي المياه إلى أن تحل المشكلة. وغادر آخر مقاتل من المعارضة المدينة, الخميس, إلى الريف الواقع غربي حلب بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه أدى لخروج نحو 35 ألف شخص من حلب أغلبهم من المدنيين. ... وال ...