سبعة قتلى في هجوم مسلح على حافلة جنوب الصومال .السبت ، 24-12-2016 - 09:21:00

مقديشيو24 ديسمبر 2016 ( وال) - لقي سبعة اشخاص مصرعهم بينهم جنديان واصيب 10 اخرون عندما اطلق مسلحون النار على مركبة في داينوناي جنوب الصومال . وصرح وزير الاعلام لولاية الجنبو الغربي اوغاس حسان ان المسلحين نصبوا كمينا لحافلة تقل مدنيين واطلقوا النار على الركاب بشكل عشوائي. يعد هذا ثاني حادث دموي ضد حافلة مدنية في جنوب الصومال في ظرف سبعة ايام. وكان 10 اشخاص قد قتلوا في حافلة صغيرة السبت الماضي صباحا قرب مدينة كوريوكلي في منطقة شبيل السفلى بجنوب الصومال. ... وال ...

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