الغابون: بينغ يدعو الشرطة و الجيش للانضمام اليه ضد بونغو.

ليبروفيل 24 ديسمبر 2016 (وال)- دعا المعارض جون بينغ الشرطة و الجيش في الغابون للانضمام اليه في معركته ضد اعادة انتخاب الرئيس علي بونغو اونديمبا امس الجمعة و ذلك في ختام خمسة ايام من تعبئة للمناضلين. و صرح بينغ الذي يعتبر نفسه "الرئيس المنتخب" في انتخابات اغسطس الماضي امام مؤيديه "اني انضم اليكم لاقول لهم: انضموا الينا من اجل تحرير الغابون". وتعهد المعارض الغابوني من جهة اخرى انه يؤدي اليمين "قريبا" ملقيا العبارة التي تدل على بدء الرئيس مهامه "اتعهد بتكريس كل قوايا لفائدة الشعب الغابوني". وكان الرئيس علي بونغو قد تلى نفس اليمين على الدستور خلال تنصيبه الرسمي يوم 27 سبتمبر . و قد تم انتخاب بونغو ب 80ر49 بالمائة من الاصوات على حساب جون بينغ الذي تحصل على 23ر48 بالمائة اي بفارق 5594 صوت لكن المعارضة احتجت على هذا الفوز الذي اثارايضا شكوك المراقبين من الاتحاد الاوروبي. وقال جون بينغ "سأتولى الرئاسة لعهدة واحدة ولن يكون اي من اولادي وزيرا في الحكومة التي ستشكل تحت سلطتي . و لن يخلفي اي من ذريتي او من اقربائي المباشرين فورا في رئاسة الجمهورية". و يعتبر هذا الكلام هجوما مباشرا على علي بونغو الذي انتخب اول مرة عام 2009 بعد وفاة والده الرئيس السابق عمر بونغو بعدما كان وزيره للدفاع. ...( وال ) ...