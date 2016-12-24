منظمة الدولية للهجرة : مقتل 5000 مهاجر غير شرعي غرقا في البحر المتوسط سنة 2016 .

جنيف 24 ديسمبر 2016 (وال) - كشفت المنظمة الدولية للهجرة , أن نحوخمسة آلاف شخص غرقوا خلال العام الجاري في البحر الأبيض المتوسط خلال رحلات الهجرة غير الشرعية التي تنظم بإتجاه أوروبا. وقالت المنظمة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, في بيان لها أمس الجمعة, إن عدد الغرقى في المتوسط بلغ هذا العام رقما قياسيا في اعقاب تلقيها أنباء عن غرق قاربين كانا يحملان مئات المهاجرين غير الشرعيين يوم امس في مضيق صقلية بين ليبيا وإيطاليا ووفاة مائة منهم. وأفاد المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة, جويل ميلمان, في تصريحات, بأن هذين الحادثين "سيدفعان بإجمالي أعداد الغرقى هذا العام إلى 5 آلاف" مشيرا إلى أن "هذا رقم مرتفع يؤكد ما بلغته هذه الأزمة من حدة". ومن جهته, ذكر المتحدث باسم مفوضية اللاجئين, وليام سبيندلر, أن "هذا العدد من الضحايا هو الأعلى على الإطلاق حيث لم يسجل سابقا" مناشدا الدول الأوروبية بفتح المزيد من مسارات الهجرة الشرعية أمام اللاجئين. وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد كشفت في تقارير سابقة هذا الشهر أن عدد الغرقى في المتوسط بلغ 3777 مهاجرا . ...(وال)...